Lanzan Beca para Niños y Adolescentes de 0 a 18 Años: ¿Cómo Hacer Registro en Apoyo de $24,000?

¡Atención! Se abrió un nuevo registro para niños y adolescentes de 0 a 18 años y si te interesa solicitar el apoyo de $24,000 pesos, acá te decimos cómo hacer la inscripción y cuáles son los requisitos para obtener la beca.

Recientemente te dimos a conocer el nuevo apoyo para madres solteras en Edomex, el cual otorga una ayuda económica de 2,000 pesos, que se entregan hasta un máximo de 12 ocasiones, dando un total de 24,000 pesos.

Requisitos de la beca de niños y adolescentes de 0 a 18 años

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México busca apoyar a niñas, niños y adolescentes menores de 18 años con un monto de hasta 24 mil pesos. Estos son los requisitos que deben cumplir:

Vivir en alguno de los municipios del Edomex Tener menos de 18 años al momento del registro Encontrarse en orfandad del padre, madre, ambos, o persona tutora por COVID-19 El registro debe ser hecho por la madre, padre o tutor

¿Cómo hacer el registro para apoyo de niños y adolescentes de 0 a 18 años?

La madre, padre o tutor del niño o adolescente menor de 18 años debe realizar el registro en la página oficial del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México, en el siguiente link: https://difem.edomex.gob.mx/.

Ahí los interesados encontrarán habilitada la sección del Programa de Apoyo a Niñas, Niños y Adolescentes en Orfandad por COVID-19 y deberán llenar el formato de registro con los siguientes documentos:

﻿Identificación oficial vigente del tutor legal que contenga fotografía (INE, pasaporte, credencial de adultos mayores o cartilla militar).

﻿Clave Única de Registro de Población (CURP) del tutor legal.

﻿En caso de que la identificación no cuente con el domicilio actual de la persona solicitante, deberá presentar comprobante de domicilio (recibo de luz, teléfono, agua, predial, cable, etc.) con vigencia no mayor a tres meses o constancia domiciliaria emitida por la autoridad competente.

Copia simple y original para cotejo del Acta de defunción del padre, madre, ambos o persona tutora que especifique la causa de fallecimiento por COVID-19;

Documento que acredite la tutoría, guarda y custodia o representación de las Niñas, Niños y Adolescentes;

Copia simple del acta de nacimiento y CURP de los posibles beneficiarios;

En caso de que la Niña, Niño o Adolescente tenga alguna discapacidad deberá presentar certificado de discapacidad.

El registro también puede hacerse de forma presencial en las Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, donde recibirán apoyo para hacer la inscripción por internet.

