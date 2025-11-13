Registro a Beca de Aprovechamiento Inicia en 2025: Fechas y Requisitos para Primaria-Secundaria

Viene mucha actividad para los padres de familia, porque se lanzó la convocatoria de la Beca para el Bienestar por Aprovechamiento Académico 2025-2026 en el Estado de México, por tal motivo, acá te decimos cuándo inicia el registro, con las fechas para aplicar y los requisitos que deben cumplir los alumnos de primaria y secundaria del Edomex para hacer el trámite.

Recordemos que en septiembre de este año hubo registro a la Beca de Aprovechamiento 2025 que otorga el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM) para el actual ciclo escolar.

¿Quiénes pueden inscribirse a la Beca de Aprovechamiento 2025 en Edomex?

Los estudiantes que van a poder recibir una Beca de Aprovechamiento en el Estado de México en diciembre son todos aquellos alumnos que realicen sus estudios en instituciones educativas públicas de los subsistemas estatal y federalizado de la entidad y que para el ciclo escolar 2025-2026 cursen alguno de los siguientes grados:

Segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto grado de primaria.

Primero, segundo y tercer grado de secundaria.

¿Qué días hay registro para las Becas de Aprovechamiento en diciembre 2025?

Para que haya un orden en el registro, la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Seduc Edomex ) indicó en la convocatoria que las inscripciones serán escalonadas, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del aspirante. Bajo esta indicación, las fechas de trámite son las siguientes:

Del 1 al 3 de diciembre 2025 : Se inscriben las letras A, B, C, D, E .

: Se inscriben las . Del 2 al 4 de diciembre 2025 : Hacen registro las letras F, G, H, I, J .

: Hacen registro las . Del 3 al 5 de diciembre 2025 : Toca inscripción a las letras K, L, M, N, Ñ, O .

: Toca inscripción a las . Del 4 al 6 de diciembre 2025 : Hacen inscripción las letras P, Q, R, S, T .

: Hacen inscripción las . Del 5 al 7 de diciembre 2025: Se registran las letras U, V, W, X, Y, Z.

Para hacer el registro a la Beca por Aprovechamiento Académico Edomex en 2025, los padres de familia y alumnos deben entrar al siguiente enlace https://seduc.edomex.gob.mx/becas, dar clic en la sección del programa “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” para Educación Básica, y presionar el apartado "SOLICITANTES".

Requisitos para hacer registro a la Beca de Aprovechamiento Académico en diciembre 2025

Todos los alumnos de primaria y secundaria de escuelas públicas del Edomex que quieran registrarse a las Becas de Aprovechamiento 2025-2026, deben cumplir con las siguientes condiciones:

Acreditar ser estudiante inscrito en alguna institución educativa pública de los subsistemas estatal y federalizado en el Estado de México y cuenten con un promedio mínimo de 9.5, en escala de 0 a 10, obtenido en el período inmediato anterior (ciclo escolar 2024-2025) Residir en el Estado de México. Registrar su solicitud en línea en las días previamente indicados. Proporcionar un correo electrónico y número de teléfono personal, ya que será el medio de contacto con la persona participante. En caso que la persona solicitante desee participar en el programa de “Becas para el Bienestar por Aprovechamiento Académico” del Gobierno del Estado de México, deberá manifestar su voluntad de renuncia a la Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina”, que otorga el Gobierno Federal, requisitando el formato denominado “Formato de Renuncia Voluntaria” en la página web para el registro de solicitud de Beca En caso de resultar persona beneficiaria del programa, el aspirante deberá presentar de manera personal el “Formato de Renuncia Voluntaria” en el espacio de atención del programa denominado “Sede Auxiliar Regional” (SARE) que por su lugar de procedencia corresponda, mismo que podrá consultar en la página web. No ser persona beneficiaria de algún otro programa federal, estatal o municipal, mediante el cual reciba apoyo monetario o en especie, ni estar becada por alguna institución privada.

Con toda esta información publicada en la convocatoria, los alumnos de primaria y secundaria ya solo deben esperar a que inicie el registro a la Beca Bienestar de Aprovechamiento Académico 2025, donde el programa dará un pago de 1,100 pesos mensuales en una y en hasta 10 ocasiones durante el presente ciclo escolar en el Edomex.

