Juez Rechaza Prisión Domiciliaria para Carlota "N", Mujer que Mató a Invasores de su Propiedad

Este jueves, 5 de noviembre de 2025, se realizó la audiencia de revisión de medidas cautelares de Carlota ‘N’, la adulta mayor de 74 años que asesinó a balazos a dos presuntos invasores de su casa, en Chalco, Estado de México (Edomex).

En los juzgados del Chalco, Edomex, la defensa de la señora Carlota solicitó la prisión domiciliaria como parte del cambio de la medida cautelar, argumentando el deterioro de salud de la adulta mayor durante los 7 meses que lleva recluida, ya que es diabética.

Sin embargo, el juez rechazó cambiar la medida cautelar, por lo que seguirá en prisión.

Cabe recordar que Carlota ‘N’ lleva siete meses internada en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Chalco, por el doble homicidio de quienes presuntamente habían invadido de forma ilegal su vivienda.

Además, otras dos personas continúan detenidas por el delito de invasión del inmueble propiedad de Carlota; la casa permanece asegurada por la Fiscalía mexiquense.

¿Quién es Carlota "N"?

Carlota N, fue detenida en abril pasado por la Fiscalía del Estado de México, esto luego de que mató a balazos a presuntos invasores que tomaron su casa en el municipio de Chalco, Edomex.

Carlota "N" es investigada por su probable intervención en hechos registrados el pasado martes 1 de abril, que causaron la muerte a un masculino y a un adolescente en el municipio de Chalco, relacionados a la posesión de un inmueble

Fue a través de redes sociales que se dio a conocer el momento exacto en el que Carlota N junto con otros familiares, llegaron a su casa en la Unidad Habitacional Hacienda de Guadalupe en el municipio de Chalco, y discuten con dos hombres, quienes presuntamente vivían de manera ilegal en el domicilio.



