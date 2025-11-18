Caso Ernesto Baltazar: Vinculan a Proceso a 2 Implicados en Desaparición del Sacerdote en Edomex

El caso del sacerdote Ernesto Baltazar continúa con avances, debido a que este martes un juez determinó la vinculación a proceso de dos personas presuntamente implicadas en la desaparición del párroco de Tultepec, Estado de México.

Según los primeros reportes, María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N” se encuentran bajo investigación por su presunta participación en dicho delito en agravio del sacerdote.

El juez de control fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y ordenó que los detenidos permanezcan en prisión preventiva.

¿Qué pasó durante la audiencia?

Durante la audiencia que fue privada, la defensa de María Fernanda “N”, solicitó que se le practique el protocolo de Estambul, el cual es un manual internacional que establece los lineamientos de investigación y documentación de tortura, tratos crueles o degradantes.

Lo anterior, porque la sospechosa indicó que vivió presuntos actos de tortura por parte de autoridades.

Hay una tercera implicada en el caso, identificada como Fátima “N”, quien es investigada por el delito de homicidio.

¿Qué ocurrió con el sacerdote Ernesto Baltazar?

El sacerdote Ernesto Baltazar fue reportado por desaparecido por sus familiares y la Diócesis de Cuautitlán, Estado de México, debido a que el religioso fue visto por última vez el 27 de octubre en inmediaciones de la colonia Ampliación La Piedad, en el municipio de Tultepec.

Luego de que el sacerdote de 43 años de edad, no regresó a casa, sus seres queridos dieron parte a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), por lo que se emitió una ficha de búsqueda e inició el protocolo de actuación.

Sin embargo, el 13 de noviembre confirmaron que, un cuerpo hallado en un canal y que correspondía con las características del hombre, era el sacerdote.

La víctima se trasladó de su domicilio, a bordo de su vehículo, al inmueble ubicado en la Unidad Habitacional Morelos, Tercera Sección, perteneciente al municipio de Tultitlán en compañía de una Fátima “N”. En ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan 'N'.

Una vez en el lugar, la víctima convivió por varias horas con Fátima y Brandon Jonathan 'N', quienes consumieron bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, este último presuntamente agredió con un objeto punzocortante al sacerdote, provocando heridas que le ocasionaron la muerte.

Al lugar también arribó María Fernanda 'N', quien es señalada como pareja sentimental de Brandon Jonathan 'N', tras privar de la vida al sacerdote, los tres probables partícipes habrían tratado de desviar las investigaciones ocultando el cuerpo en bolsas y estas amarradas a un sillón.

Finalmente, presuntamente trasladaron el cuerpo al municipio de Nextlalpan donde lo abandonaron en un río de aguas negras.

