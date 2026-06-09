¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 9 de Junio de 2026?
Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino
Tráiler accidentado en la autopista México-Querétaro provocó cierre de la vialidad. Foto: X @GN_Carreteras
Destacado
Hoy, 9 de junio, sin cierres en la México-Querétaro. Ayer hubo reducciones por mantenimiento y accidentes. Infórmate sobre el tráfico y llega a tiempo a tu destino.
Publicidad
Publicidad
PorRedacción N+
¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 9 de junio de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.
Este martes, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.
¿Hay cierres en la México-Querétaro?
En las primeras horas de este martes 9 de junio de 2026, las autoridades no reportaron afectaciones oproblemas viales en esta vía.
Mientras que el lunes 8 de junio, se reportó lo siguiente:
A las 16:49 horas, en el km 39, dirección a Querétaro hubo reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado y salida del camino).
A las 16:00 horas, del km 194 al 207, dirección a Querétaro, se registró reducción de carriles por labores de mantenimiento.
A las 15:26 horas, en el km 56, dirección a Querétaro, hubo carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.
A las 9:07 horas, del km 153 al 158, dirección a la CDMX, hubo reducción de carriles por labores de mantenimiento.
También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).