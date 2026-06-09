¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy MARTES 9 de Junio de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Tráiler accidentado en la México-QuerétaroTráiler accidentado en la autopista México-Querétaro provocó cierre de la vialidad. Foto: X @GN_Carreteras

Destacado

Hoy, 9 de junio, sin cierres en la México-Querétaro. Ayer hubo reducciones por mantenimiento y accidentes. Infórmate sobre el tráfico y llega a tiempo a tu destino.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+