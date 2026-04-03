¿Por Qué Suspendieron el Viacrucis de Xonacatlán, Edomex? Jesús Resulta Lesionado en Escena

La Semana Santa 2026, además de ser celebrada por millones de personas en el mundo, también estuvo marcada por algunos incidentes, fue el caso de la Representación en el municipio de Xonacatlán, Estado de México.

En este LIVEBLOG puedes vivir el minuto a minuto del Viernes Santo como parte de las celebraciones de la Semana Santa 2026.

¿Qué pasó en Xonacatlán?

Juan Enrique Cirilo, de 26 años, quien representó a Jesús en Xonacatlán fue empujado por otro actor durante la representación del Jueves Santo, lo que le provocó una caída fuerte en el concreto, ya que tenía las manos atadas.

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En ese momento se ve que la gente se acerca a auxiliarlo, el momento se viralizó en redes sociales. Ante la caída del actor se suspendió la escenificación.

Las autoridades no emitieron comunicado sobre si las actividades posteriores también serían suspendidas, en tanto, se desconoce el estado de Salud del actor que representó a Jesús.

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