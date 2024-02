Protestan en Edomex tras Fallo de TEPJF Contra Alcalde de Ocuilan

Regidores y vecinos del municipio de Ocuilan se manifestaron este viernes frente a las instalaciones de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por la resolución en contra del alcalde suplente.

Los inconformes recriminaron a los magistrados el fallo que emitieron en contra de la resolución del Tribunal Electoral estatal que ordenaba tomarle protesta como presidente municipal de Ocuilan a Wilfrido Pérez Segura, alcalde suplente, tras casi un año de no contar con titular del ejecutivo municipal.

Y es que el alcalde constitucional Emilio “N” fue detenido en diciembre de 2021 por el delito de secuestro.

El mismo día de la resolución de los magistrados federales, pero más temprano, Pérez Segura tomó protesta como presidente de Ocuilan, en cumplimiento a la resolución del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM).

Lo anterior, aseguran los manifestantes, contribuye al clima de ingobernabilidad que vive este municipio.

En lo que va de la actual administración, el Ayuntamiento ha sido presidido por tres personas, lo que, afirmaron, no ha permitido el desarrollo de un proyecto político.

Luis García Mendoza, séptimo regidor, dijo:

Nos preocupa que no haya certeza jurídica en el municipio. Sí es válida la protesta del suplente porque hay que recordar que la sentencia del Tribunal tiene toda la facultad para emitir esa sentencia, no se ejecutó porque ellos dilataron la ejecución de la sentencia, porque ellos sabían que había un acuerdo con el tema del Tribunal de aquí, por eso no se presentan los regidores del PES, porque ya sabían en qué sentido venía esta resolución