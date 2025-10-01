Último Pago de Mujeres con Bienestar 2025: ¿Quiénes Reciben Depósito Final? Fecha Exacta

Esta por caer el penúltimo pago de Mujeres con Bienestar en el 2025 y para todas las personas que no saben cuál es su estatus en el programa, acá te decimos quiénes reciben su depósito final en octubre y cuándo les depositan su dinero por última vez, pues después de eso serán dadas de baja del apoyo en el Edomex.

Debido al interés de muchas personas por saber cuándo cae el depósito Mujeres con Bienestar de septiembre-octubre 2025, en una nota ya te dijimos las posibles fechas en que pagan, esto gracias a la información que brindaron a N+ las autoridades de la Dirección de Servicios a Medios de Comunicación del Estado de México.

¿Quiénes reciben último pago de Mujeres con Bienestar en octubre 2025?

De acuerdo información brindada de forma oficial por el delegado de la Secretaría de Bienestar en el Estado de México, Juan Carlos Romero González, las mujeres de 18 a 62 años de edad que van cobrar por última vez su apoyo de 2,500 pesos en octubre son todas las que cumplan con algunas de las siguientes características:

Beneficiarias que en octubre 2025 cumplen un año dentro del programa social

dentro del programa social Beneficiarias que en agosto 2025 recibieron su sexto pago de Mujeres con Bienestar (el máximo de dispersiones por persona es de seis)

de Mujeres con Bienestar (el máximo de dispersiones por persona es de seis) Mujeres que están por cumplir y ya tienen de 60 años a 62 de edad este año. Ella deben inscribirse a la Pensión Mujeres Bienestar 2025.

¿Cuándo depositan Mujeres con Bienestar a beneficiarias que cobran último pago en octubre 2025?

Autoridades de la Dirección de Servicios a Medios de Comunicación del Estado de México anunciaron a N+ que el pago de Mujeres con Bienestar dará inicio durante la primera y segunda semana de octubre 2025. Eso quiere decir que del 1 al 12 de octubre deben empezar las dispersiones del penúltimo depósito del año.

Para que las beneficiarias puedan cobrar su último pago de Mujeres con Bienestar 2025, es importante que tengan activada su tarjeta, de lo contrario no van a poder recibir el apoyo. De igual forma, les recordamos el calendario de dispersión por letra oficial:

- Grupo 1: Depositan de la letra A a la D (son las primeras en cobrar)

- Grupo 2: Letra E a la H

- Grupo 3: Letra I a la M

- Grupo 4: Letra N a la R

- Grupo 5: Letra S a la Z

