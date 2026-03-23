Video de Accidente en la Vía López Portillo Hoy: Momento Exacto en que Vuelca Carro

La mañana de hoy, 23 de marzo de 2026, se registró un aparatoso accidente automovilístico en la vía José López Portillo, en el municipio de Tultitlán, Estado de México (Edomex), en el cual un carro terminó completamente volcado.

Los hechos ocurrieron a la altura del Bulevar Tultitlán, donde un tráiler a exceso de velocidad embistió el auto particular, lo que desató la movilización inmediata de los distintos servicios de emergencia.

Así ocurrió el percance en Edomex

Cámaras de videovigilancia captaron el momento exacto del percance, que ocurrió a las 05:27 horas de este lunes.

Un tráiler que se dirigía a la zona industrial de Tultitlán embistió un coche particular en la vía López Portillo.

Debido al fuerte impacto, el auto volcó y además se estrelló contra otros dos coches que estaban estacionados en el carril de baja velocidad.

Cabe señalar que el tráiler no detuvo la marcha tras el accidente, y se dio a la fuga.

Así fue el momento en el que un tráiler que circulaba a exceso de velocidad embistió a un auto particular en la Avenida López Portillo, en el Estado de México.



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Video relacionado: Así se Ve Desde el Aire la Fuerte Volcadura de un Tráiler en "La Pera" de la México-Cuernavaca.

Movilización de servicios de emergencia

Ante los hechos, elementos de las policías municipal y estatal se trasladaron a la zona, al igual que las aseguradoras de los automóviles implicados.

Además, las autoridades iniciaron la revisión de cámaras para tratar de localizar al responsable del accidente.

En tanto, la circulación quedó afectada por la reducción de carriles en dirección a la autopista México-Querétaro.

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Con información de N+.

spb