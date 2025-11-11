Video de Asalto en Panadería de Valle de Chalco: Hombre Amenaza a Empleada y Queda Grabado

Un hombre armado amenazó y asaltó a la empleada de una panadería en el municipio de Valle de Chalco, Estado de México, sin importarle la presencia de dos clientas que se encontraban en el establecimiento.

Los hechos quedaron grabados en la cámara de videovigilancia de la panadería, gracias a lo cual se pudo ver el rostro del delincuente.

De acuerdo con el video difundido en redes sociales, el asalto ocurrió el pasado 9 de noviembre de 2025 a las 19:48 horas.

Video relacionado: Atacan a Conductor con Piedra para Intentar Asaltarlo en Puebla.

Así ocurrió el asalto en la panadería

En la grabación se observó que el sujeto ingresó al establecimiento y se acercó a la empleada, mientras ella atendía a una clienta que iba con una joven.

Segundos después, le apuntó con el arma de fuego y a las otras dos mujeres les dijo: “ustedes no se metan”.

Mientras la amagaba con el arma, el hombre le exigió el dinero e incluso se pasó del lado del demostrador donde estaba ella.

Noticia relacionada: Asalto en Hotel CDMX: Sujetos Roban a Huéspedes y Empleados; Hay Menores entre los Detenidos.

Video: Hombre Asalta Panadería en Valle de Chalco; Así fue el Momento

Al verse amenazada, la encargada le entregó el dinero de las ventas, pero el delincuente le exigió que también le diera el celular.

“Lo demás, lo demás, yo sé que tienes más (…) en vivo, a ver dame tu teléfono”, se le escuchó decir mientras buscaba más pertenencias. Luego de tomar la cartera de la mujer, finalmente salió.

Las clientas que presenciaron el robo en la panadería “La Aurora” sufrieron crisis nerviosa.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb