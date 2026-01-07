Inicio Estado de México Video de la Impresionante Fuga de Nitrógeno Hoy: ¿Qué Pasó en Toluca, Edomex?

Video de la Impresionante Fuga de Nitrógeno Hoy: ¿Qué Pasó en Toluca, Edomex?

Así fue el impresionante momento de una fuga de nitrógeno, en Toluca, Edomex; no hay lesionados

Se registró una fuga de nitrógeno en un tráiler en Toluca, Estado de México, elementos de Bomberos y de Protección Civil acudieron al lugar para controlar la filtración y garantizar la seguridad

Este miércoles, 7 de enero de 2026, se registró una impresionante fuga de nitrógeno en un tráiler, en Toluca, Estado de México (Edomex).

Usuarios de redes sociales y el equipo de N+ compartieron videos del momento en que un tráiler sufre una fuga de nitrógeno, en la calle José Martí, frente a una empresa, en el municipio mexiquense de Toluca.

Controlan fuga de nitrógeno; saldo blanco

Luego del reporte ciudadano, cuerpos de Protección Civil y Bomberos llegaron a la zona para atender la emergencia. Tras varios minutos, la situación fue controlada.

La calle estuvo cerrada a la circulación de manera preventiva por varios minutos; no se reportan personas lesionadas.

Con información de N+

