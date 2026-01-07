Video de la Impresionante Fuga de Nitrógeno Hoy: ¿Qué Pasó en Toluca, Edomex?
N+
Así fue el impresionante momento de una fuga de nitrógeno, en Toluca, Edomex; no hay lesionados
Se registró una fuga de nitrógeno en un tráiler en Toluca, Estado de México, elementos de Bomberos y de Protección Civil acudieron al lugar para controlar la filtración y garantizar la seguridad
COMPARTE:
Este miércoles, 7 de enero de 2026, se registró una impresionante fuga de nitrógeno en un tráiler, en Toluca, Estado de México (Edomex).
Usuarios de redes sociales y el equipo de N+ compartieron videos del momento en que un tráiler sufre una fuga de nitrógeno, en la calle José Martí, frente a una empresa, en el municipio mexiquense de Toluca.
Se registró una fuga de nitrógeno en un tráiler en Toluca, Estado de México; elementos de Bomberos y de Protección Civil acudieron al lugar para controlar la filtración y garantizar la seguridad. #LasNoticiasDeFORO con @_fernandanews | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo… pic.twitter.com/ufzxFpCksN— N+ FORO (@nmasforo) January 7, 2026
Controlan fuga de nitrógeno; saldo blanco
Luego del reporte ciudadano, cuerpos de Protección Civil y Bomberos llegaron a la zona para atender la emergencia. Tras varios minutos, la situación fue controlada.
Se ha bloqueado la circulación en la calle José Martí del municipio de #Toluca debido a una fuga de nitrógeno en un tráiler.— Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) January 7, 2026
Los equipos de emergencia ya se encuentran trabajando en el lugar. pic.twitter.com/O87Wp5NvMY
La calle estuvo cerrada a la circulación de manera preventiva por varios minutos; no se reportan personas lesionadas.
Historias recomendadas:
- Desmantelan Red del Cártel de Sinaloa en España: Ocultaban Droga en Mármol Importado de México.
-
Extorsiones Alcanzan a Maestros: Así los Orillan a Abandonar Escuelas Públicas.
-
Este es el ‘Triángulo de las Bermudas’: Zona de Disputa entre Cárteles por Huachicol.
Con información de N+
Rar