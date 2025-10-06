Video: Momento Exacto en que Chofer Ebrio Choca y Desata Persecución y Balacera en Tlalnepantla

La mañana de hoy, 6 de octubre de 2025, se vivieron momentos de pánico en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México (Edomex), debido a la persecución y balacera que desató un conductor del transporte público en estado de ebriedad.

En N+ te presentamos los videos del hecho, uno del momento exacto en que el chofer chocó contra vehículos y originó la persecución, y otro en el que se pudieron escuchar más de 20 disparos de arma de fuego a lo largo de un kilómetro y medio.

¿Dónde ocurrió la balacera?

La persecución comenzó sobre la avenida Mario Colín, a la altura de Gustavo Baz Prada, frente a una plaza comercial, y se prolongó hasta la avenida Los Maestros, a la altura de la colonia San Andrés.

De acuerdo con información del Gobierno de Tlalnepantla, un hombre en presunto estado de ebriedad e intoxicado chocó una unidad vacía de la Ruta 18 contra varios vehículos, entre ellos dos patrullas de la Policía Municipal.

Noticia relacionada: Balacera en Tlalnepantla Hoy: Video de Persecución y Tiroteo en Avenida de Los Maestros

Momento exacto del inicio de incidente

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que una patrulla se estacionó en la lateral de la vialidad cuando llegó la unidad y la impactó por detrás. Un agente descendió del vehículo oficial pero el camión retrocedió e intentó darse a la fuga.

Ante ello, los policías municipales iniciaron la persecución que se prolongó en al menos un kilómetro y medio de la vialidad.

“Esta mañana se suscitó una persecución que puso en riesgo a la ciudadanía por parte de un conductor, a bordo de una unidad vacía de la Ruta 18, que manejaba en presunto estado de ebriedad e intoxicado. Por su estado de alteración, el masculino impactó contra varios vehículos, incluidas dos patrullas”, dijo el Gobierno local en un comunicado.

Mientras que un testigo narró a las cámaras de N+ lo que presenció esta mañana:

Eran como las 7:30 de la mañana cuando pasó un micro y atrás de él venían todas las patrullas porque no se quería parar, y le empezaron a disparar a las llantas (…) Le empezaron a disparar al camión pero no se paraba, entonces el camión arrastró una patrulla, se la llevó, sin pararse.

Noticia relacionada: Graban el Momento en que Policía de Tlalnepantla Mordió a Conductor Detenido

Video: Testigos Narran Momento de la Persecución y Balacera en Tlalnepantla, Edomex

Balacera y detención del conductor

En otro video captado por transeúntes se pudieron escuchar las alrededor de 20 detonaciones que hizo la Policía de Tlalnepantla para poder detener al chofer.

También se observó a las personas que corrieron para ponerse a salvo. El momento generó pánico entre comerciantes, pasajeros y personas que transitaban por el sitio.

“Uno de los uniformados accionó su arma de fuego y logró neutralizarlo”, añadió la administración municipal en su información publicada en redes sociales.

Agregó que el chofer recibió atención médica y posteriormente fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Video: Balacera en Tlalnepantla Hoy; Así fue el Momento

Historias recomendadas:

Con información de N+.

spb