La mañana de este lunes 22 de septiembre de 2025 se registró un aparatoso accidente en la Vía Morelos, a la altura de la zona conocida como La Higuera, en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Una pipa que transportaba hipoclorito fue embestida por un tren luego de que intentara ganarle el paso a la locomotora.

En imágenes captadas por automovilistas y difundidas en redes sociales se observa el momento en que la pipa, con placas 75-BD-1U, intenta cruzar las vías mientras el tren se aproxima. A pesar de que el tren, con número económico 9812 de Ferrocarriles Nacionales, hacía sonar insistentemente su silbato para advertir del peligro, el chofer de la pipa decidió avanzar. Segundos después, la locomotora impactó de lleno contra la unidad, provocando que se volcara a un costado de la carretera.

VIDEO: Revelan Momento en que Pipa es Embestida por Tren en la Vía Morelos, en Edomex

No hubo muertos ni heridos tras el accidente

Tras el choque, varios automovilistas que se encontraban cerca aceleraron para alejarse de la zona, temiendo que la pipa explotara debido al material químico que transportaba. Afortunadamente, no se registró fuga del hipoclorito ni explosión, aunque elementos de Protección Civil y bomberos de Ecatepec arribaron de inmediato para realizar labores de contención y prevenir riesgos mayores.

Testigos narraron que el conductor de la pipa ignoró las señales auditivas del tren y trató de cruzar sin medir el peligro.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el chofer resultó lesionado, aunque se informó que fue trasladado al Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

