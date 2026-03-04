A Más de Dos Años de Otis, Aún Hay Una Gran Cantidad de Postes a Punto de Caer en Acapulco

A más de dos años del huracán Otis, decenas de postes de energía eléctrica y estructuras de anuncios espectaculares se encuentran deteriorados y a punto de caer.

Son más de mil columnas de concreto y metal las que después de sufrir daños por los fuertes vientos de Otis corren riesgo de vencerse al estar inclinadas y con grietas que comprometen su estabilidad.

Ciudadanos como Miguel Ángel advierten el peligro de la situación.

"Está peligroso, porque pues se pueden caer, sí se están venciendo, es un peligro pues latente"

En temporada de lluvias el riesgo de que estas pesadas estructuras colapsen es elevado.

Enrique, otro ciudadano pide una revisión.

"Revisar exactamente o ver por qué motivo se están yendo de lado, si hace falta hundirlos un poco más o más que nada hay que tomar precaución más aquí que es escuela, que hay niños"

Autoridades

El gobierno de Acapulco dice que se atienden principalmente los casos de estructuras de alumbrado público y señalética urbana y canalizan los otros casos a la Comisión Federal de Electricidad.

Ramón Montiel Mejía, director de Gobernación de Acapulco, precisó:

"Si hay algún poste por ahí, que está en malas condiciones, ya sea que le corresponda a la CFE, pues nosotros con mucho gusto podemos ser vínculo ante la instancia federal y si es algún poste que corresponda a Alumbrado Público, al municipio, lo atendemos también"

Reporte

Protección Civil exhorta a la población a que reporte si en su colonia hay alguna estructura que ponga en riesgo a las personas para acudir a realizar el retiro inmediato.

Con información Isaac Flores

LECQ