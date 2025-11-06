Inicio Estados Marcha por la Paz en Uruapan: ¿A Qué Hora Son Bloqueos Mañana luego de Asesinato de Carlos Manzo

Marcha por la Paz en Uruapan: ¿A Qué Hora Son Bloqueos Mañana luego de Asesinato de Carlos Manzo

|

N+

-

Este viernes, cientos de personas saldrán a las calles a marchar luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; te compartimos a qué hora comienzan las movilizaciones

Una mujer de la tercera edad frente a un grupo de manifestantes porta un cartel.

Este viernes 7 de noviembre se llevará a cabo la Marcha por la Paz en Uruapan. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

Para el día de hoy, 6 de noviembre de 2025, se llevará a cabo la Marcha por la Paz en el municipio de Uruapan, Michoacán, por el asesinato Carlos Manzo Rodríguez y para exigir seguridad. 

Las protestas fueron convocadas por las Cámaras y Asociaciones de Uruapan con la consigna salgamos con dignidad y en paz. 

¿A qué hora es la Marcha por la Paz en Uruapan, Michoacán?

La Marcha por la Paz comenzará a las 10 de la mañana de este viernes 7 de noviembre de 2025. 

 

En breve más información.

FBPT

 

Manifestaciones
Inicio Estados A que hora es marcha paz asesinato carlos manzo 7 de noviembre 2025 horario bloqueos