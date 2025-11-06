Marcha por la Paz en Uruapan: ¿A Qué Hora Son Bloqueos Mañana luego de Asesinato de Carlos Manzo
Este viernes, cientos de personas saldrán a las calles a marchar luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo; te compartimos a qué hora comienzan las movilizaciones
Para el día de hoy, 6 de noviembre de 2025, se llevará a cabo la Marcha por la Paz en el municipio de Uruapan, Michoacán, por el asesinato Carlos Manzo Rodríguez y para exigir seguridad.
Las protestas fueron convocadas por las Cámaras y Asociaciones de Uruapan con la consigna salgamos con dignidad y en paz.
¿A qué hora es la Marcha por la Paz en Uruapan, Michoacán?
La Marcha por la Paz comenzará a las 10 de la mañana de este viernes 7 de noviembre de 2025.
En breve más información.
