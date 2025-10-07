Abaten a 5 Presuntos Agresores de Policías en Sinaloa, Informa Omar García Harfuch

Después de que policías en Culiacán fueron atacados por hombres armados, esta noche, el secretario de Seguridad del Gobierno Federal informó que 5 delincuentes fueron abatidos.

Los agentes de la policía estatal hacían un recorrido en el sector de Stanza Cantabria, al norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos por civiles armados, tras lo ocurrido, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa confirmó su fallecimiento y se implementaron operativos de búsqueda para dar con los responsables.

Después de esto, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó que tras la agresión a policías estatales en Culiacán, en un operativo se localizaron a los presuntos responsables.

Como resultado 5 presuntos agresores perdieron la vida, se aseguró armamento de uso exclusivo del Ejército y el vehículo implicado. Un elemento resultó herido y se encuentra fuera de peligro.

En tanto, la SSP de Sinaloa también externó sus condolencias e identificó al agente asesinado como: Fernando de Jesús Lagunes García, quien estaba adscrito al Grupo Motorizado de la Policía Estatal Preventiva.

¿Qué ocurrió durante la agresión a policías estatales de Sinaloa?

Los policías estatales hacían un recorrido preventivo cuando fueron sorprendidos por hombres armados en el fraccionamiento Stanza Toscana, donde un agente murió. Después, la secretaría de Seguridad del estado informó que, en relación con la agresión a policías estatales en el estacionamiento de un centro comercial en el fraccionamiento Stanza Cantabria, se ubicó en el fraccionamiento Urbivilla del Cedro el domicilio donde se refugiaron los agresores. Al llegar al lugar, las autoridades que conforman el Grupo Interinstitucional fueron agredidas, repeliendo la agresión y logrando reducir a cinco presuntos delincuentes.

Asimismo, un elemento de las fuerzas del orden resultó herido y se encuentra fuera de peligro. En el sitio se localizó el vehículo que participó en el ataque y se aseguró armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

