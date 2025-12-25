Absuelven por Violación a Dieter 'N', Exjugador de Chivas: ¿Podría Enfrentar Nuevos Cargos

A más de cinco años desde que fuera acusado por el delito de violación, el exjugador de Chivas, Dieter 'N' de 34 años, fue declarado no culpable de los cargos penales que se le imputaban, es decir, fue absuelto.

Después de tres días de juicio oral, la jueza lo declaró no culpable tras la comparecencia de al menos 14 testigos.

Fue en el mes de octubre de 2020 cuando la víctima interpuso una denuncia en su contra tras haber señalado que había sido alcoholizada y posteriormente violada en la habitación de un condominio.

Video: Absuelven del Delito de Violación a Díter ‘N’, exjugador de las Chivas

¿Dieter 'N' podría enfrentar nuevos cargos?

Víctor Chávez, abogado defensor Dieter, explicó que el proceso aún no concluye, ya que la contraparte puede presentar un recurso contra el fallo.

Esto no se termina, esto hay más recursos como son el de la apelación, juicio de amparo, revisión, todo eso. Este sistema es eso, dictó el fallo y la jueza tiene 5 días para plasmarla por escrito".

Con esta resolución, favorable para el deportista, es declarado formalmente inocente de los cargos una vez que la jueza determinara que las pruebas presentadas no fueron suficientes para comprobar su culpabilidad. Sin embargo, Dieter podría enfrentar otros cargos o procesos legales en diferentes jurisdicciones.

Desde el 2020, Dieter 'N' compareció de manera periódica ante las autoridades judiciales y tuvo que cumplir con diversas medidas cautelares, entre ellas:

El depósito de una garantía económica.

La prohibición de acercarse o mantener cualquier tipo de comunicación con la mujer.

Cabe recordar que hace tan solo 2 meses la joven había ganado un amparo para revocar el auto de no vinculación en contra del deportista con el que lograron vincularlo a proceso.

Tras su vinculación, se le impuso la medida de prisión preventiva oficiosa, pero esta no se pudo ejecutar por la orden de un juez.

Con información de N+

