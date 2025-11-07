"No Tengo Miedo", Afirmó "Mamá Raquel", Abuela de Carlos Manzo Durante Marcha en Uruapan

La abuela de Carlos Manzo, la señora Raquel, estuvo al frente de la Marcha por la Paz, la cual se realizó este viernes 7 de noviembre 2025, en las principales calles de Uruapan, Michoacán. Durante la protesta, la adulta mayor lanzó un poderoso mensaje; esto dijo.

La Marcha por la Paz se llevó a cabo para pedir justicia por el asesinato del alcalde, Carlos Manzo, quien fue atacado durante un evento público con motivo del Día de Muertos. Luego de este hecho, los habitantes del municipio comenzaron con movilizaciones para exigir que el homicidio no quede impune.

A la protesta no solo se sumaron los familiares, amigos y trabajadores cercanos al funcionario. También lo hicieron integrantes de comercios y sectores productivos que decidieron parar sus labores para ser parte de la marcha, tales como:

Comercios de ropa

Cafeterías

Salones de belleza

Escuelas

Hospitales

Empresas

Asociaciones agrícolas

Empacadores de aguates.

Transportistas

Además de colectivos

Gasolineras

Salgamos con dignidad y en paz

Esta fue la consigna con la que miles de personas vestidas de blanco y negro y el característico sombrero, se unieron para honrar a Carlos Manzo y pedir una vida digna y segura en sus comunidades.

Además, se colocaron moños negros en viviendas y negocios como símbolo de luto y solidaridad. También se denunciaron actos de injusticia y extorsiones de los que empresarios y productores son víctimas.

Luego de finalizar el recorrido desde la Glorieta McDonald 's hasta la Pérgola Municipal, los familiares, entre ellos, la esposa de la víctima y presidenta municipal sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz y la abuela de Carlos Manzo, ofrecieron un mensaje a la ciudadanía. No obstante, el discurso de la adulta mayor, conmovió a los asistentes.

¿Qué dijo la abuela de Carlos Manzo?

La abuela de Carlos Manzo, conocida como “Mamá Raquel”, expresó cómo se siente después del asesinato de su nieto, a quien cuido como su hijo. “Se acabó para mí la vida”, dijo.

Yo le decía: ‘Retírate, hijo. No tienes necesidad, no lo hagas’. Y él me decía ‘Tengo que sacar adelante a Uruapan, porque es mi tierra, yo adoro a la gente’

Asimismo, "Mamá Raquel", entre lágrimas señaló que es un hecho que aún no logra asimilar.

Me quitó la vida, no puede ser… Ahora se acabó para mí la vida. Adoro mucho a mi hijo

La abuelita de Carlos Manzo finalizó su discurso con un poderoso mensaje:

En un evento me dijeron que me iban a matar a mi hijo…Mátenme a mí, aquí estoy. Mátenme. No tengo miedo

