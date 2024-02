El 14 de diciembre, Alicia Ramos Juárez de 23 años de edad salió de su domicilio y se dirigió a una posada que se realizaría en un hotel del fraccionamiento Magallanes de Acapulco, Guerrero, pero al día siguiente no volvió.

“Solamente exigimos el regreso de nuestra sobrina Alicia Ramos Juárez, que el único error que cometió fue haber salido a pasear a una posada. Por favor, le pido y le suplico a la persona que la tenga que por favor la regrese; no vamos a hacer ninguna represalia”, explicó Sandra, familiar de la mujer desaparecida.

A casi dos semanas de su desaparición, la única información es que la última vez que se le vio fue cuando se dirigía a una posada en el hotel Costa Miramar, ubicado en la esquina de las calles Cristóbal Colón y Wilfrido Massieu, y que cerca del lugar se la llevaron desconocidos junto con cuatro jóvenes más; sin embargo, sólo a ella se le reportó como desaparecida.

Al día siguiente la familia notificó la desaparición a las autoridades, quienes activaron la alerta Violeta, un protocolo para que la búsqueda se haga en el momento sin tener que esperar 72 horas como ocurre habitualmente.

“Soy la mamá de Alicia Ramos Juárez y pedimos que nos entreguen a nuestra hija que está desaparecida y no sabemos nada. Viva se la llevaron y viva queremos que regrese, no tenemos noticias; no sabemos nada de ella, estamos desesperados, queremos que me regrese a casa”, explicó Alma Delia Juárez, mamá de Alicia.

Protestaron en la Costera Miguel Alemán

Hace tres días, la familia de Alicia se manifestó en la Costera Miguel Alemán y se sumó a las protestas que en ese momento realizaban familiares de Leslie Berenice Palacios, otra joven que se encontraba desaparecida, cuya aparición con vida fue dada a conocer este lunes por la Fiscalía estatal.

“El día de hoy permiten su localización y que en este momento puedan llevar a cabo la comparecencia correspondiente para recabar la entrevista a la joven Leslie Berenice”, aseguró Sandra Luz Valdovinos, fiscal general de Guerrero.

Luego de la protesta, familiares de Alicia Ramos fueron recibidos en Chilpancingo por la fiscal guerrerense, Sandra Luz Valdovinos, quien les informó que se desplegó un dispositivo de búsqueda de la joven.

Las acciones de búsqueda continúan y se están recabando testimonios de las personas que pudieron haber tenido contacto con la joven la última vez que se le vio. La fiscal general de Guerrero pidió lo siguiente:

Que permitan que las investigaciones y los protocolos de actuación en caso de personas desaparecidas se apliquen de manera irrestricta, para dar resultados

Las autoridades y los familiares hacen un llamado a la sociedad para que proporcione cualquier información del caso, con tal que se pueda dar con el paradero de la joven.

