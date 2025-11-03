Hoy, 31 de octubre de 2025, un autobús de pasajeros cayó a un barranco en el municipio de Santa María Peñoles, en Oaxaca. Hasta el momento suman 14 personas lesionadas.

El autobús se dirigía a la capital, en el camino, el conductor perdió el control, por lo que el autobús cayó a un barranco.

FBPT