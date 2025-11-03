Inicio Estados Autobús de Pasajeros Pierde Control y Cae a un Barranco en Oaxaca; Hay al Menos 14 Lesionados

El autobús se dirigía a la capital de Oaxaca, cuando perdió el control; de acuerdo con los primeros reportes, abordo viajaban 29 personas

Este lunes, un autobús de pasajeros de cayó a un barranco en Oaxaca. Foto: Facebook, @CEPCyGR_GobOax

Hoy, 31 de octubre de 2025, un autobús de pasajeros cayó a un barranco en el municipio de Santa María Peñoles, en Oaxaca. Hasta el momento suman 14 personas lesionadas. 

El autobús se dirigía a la capital, en el camino, el conductor perdió el control, por lo que el autobús cayó a un barranco. 

 

