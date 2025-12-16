Inicio Estados Fatal Accidente en Carretera de Oaxaca: Choque entre Autobús y Camión Deja Dos Mujeres Muertas

Fatal Accidente en Carretera de Oaxaca: Choque entre Autobús y Camión Deja Dos Mujeres Muertas

Elementos de emergencia acudieron a la zona para brindar atención a los lesionados

Un accidente en una carretera de Oaxaca dejó dos víctimas mortales. Foto: x, @GN_Carreteras

Hoy, 16 de diciembre de 2025, se registró un fatal accidente, que implicó un choque múltiple en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan, donde dos mujeres murieron. Personal de emergencias acudió a la zona para atender el incidente y realizar labores de rescate. 

La Guardia Nacional (GN) señaló que en el choque múltiple ocurrió entre un autobús de pasajeros, un camión y dos carros, en el kilómetro (Km) 147+800 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, por lo que pidieron atender las indicaciones viales y tener precaución. 

 

En breve más información.

