Hoy, 16 de diciembre de 2025, se registró un fatal accidente, que implicó un choque múltiple en la carretera Oaxaca-Cuacnopalan, donde dos mujeres murieron. Personal de emergencias acudió a la zona para atender el incidente y realizar labores de rescate.

La Guardia Nacional (GN) señaló que en el choque múltiple ocurrió entre un autobús de pasajeros, un camión y dos carros, en el kilómetro (Km) 147+800 de la carretera Cuacnopalan-Oaxaca, por lo que pidieron atender las indicaciones viales y tener precaución.

#TómePrecauciones en #Oaxaca continua cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 147+800 de la carretera Cuacnopalan - Oaxaca. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/cVRKEP3mTg — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 16, 2025

