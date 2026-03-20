Se Descarrila Tren en Colima: ¿Qué Pasó en el Accidente que Dejó Tres Personas Lesionadas?

Un tren de carga se descarriló durante la madrugada de hoy, 20 de marzo de 2026, en el estado de Colima, causó un saldo de al menos tres personas lesionadas y daños en la infraestructura ferroviaria.

El accidente ocurrió en las inmediaciones de la comunidad de Cuyutlán, dentro del municipio de Armería, en un punto cercano al cruce carretero que conecta hacia la capital del estado.

¿Qué pasó con el tren en Colima?

De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil, el tren estaba conformado por dos locomotoras y 22 vagones que transportaban pellet. Por causas aún no detalladas, el convoy se salió de las vías, lo que provocó el descarrilamiento total de los carros.

En breve más información.

FBPT