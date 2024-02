Adolescente Agrede Sexualmente a Embarazada en Tienda en Atlixco

¡Indignante! Las cámaras de seguridad de un establecimiento captaron el momento en el que un adolescente agredió sexualmente a una mujer embarazada en Atlixco, Puebla.

La víctima identificada como Belén, relató en redes sociales que los hechos sucedieron cuando trabajaba como cualquier día y el menor de edad ingresó al local para comprar diversos artículos.

Él nunca mencionó el dinero, la caja donde cobraba y donde se supone tenía el dinero estaba libre. Bien pudo meterse por el dinero y fin, pero él no iba por eso.

En las imágenes se observa cuando la mujer es sometida por el menor de edad y le hace tocamientos e intenta llevarla a la parte trasera de la tienda.

A pesar de que la mujer le indicó que estaba embarazada, había cámaras en el lugar y exigía que se detuviera, el joven hizo caso omiso.

Y yo como pude me defendí. Él seguía jaloneándome sin importarle que en repetidas ocasiones le mencione que estaba embarazada.

Asimismo, mencionó que una vez que fue ante las autoridades de Atlixco para hacer la denuncia correspondiente, le indicaron que no era la primera vez que el sujeto cometía dichas agresiones.

Y me dio más coraje que cuando la policía vio los videos dijeran que no es la primera vez que lo hace, que no hace mucho lo dejaron libre.