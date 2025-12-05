Alcalde Chiapaneco Dona 1 MDP de Sueldo y Aguinaldo para Personas de Escasos Recursos

El presidente municipal de Huehuetán, Chiapas, Sixto López Pérez, decidió donar un millón de pesos de su sueldo y aguinaldo, para 660 personas de escasos recursos de 76 comunidades de su municipio.

Es una donación personal, nada que ver con apoyos de otras empresas, de gobierno, nada, esto es un apoyo que yo tomé la decisión, y todos los años hago esto, tomé la decisión de hacer esto, todito mi sueldo incluyendo mi aguinaldo para completar un millón de pesos para apoyar 660 personas

El dinero lo repartió en sobres en un evento que celebró junto a su fundación que tiene desde hace más de una década y que se dedica a ayudar a personas de bajos recursos.

Saúl Díaz Reyes, habitante de la comunidad del Cantón Cuyamiapa, Huehuetán, señaló:

Se le agradece a Dios, luego al amigo Sixto, que pues de todo corazón ha dado de voluntad ese manifiesto de corazones a toda la humanidad de Huehuetán

Aurora García, beneficiaria de Huehuetán, expresó: “Les beneficia bastante a los que están enfermos con discapacidad”.

Empresario antes que político

El alcalde dijo que no vive del dinero que gana como político, pues sus ingresos provienen de sus empresas agrícolas y de la piscicultura.

Dios me ha bendecido, soy empresario de mojarra tilapia, cosecho más de 700 toneladas por año, produzco el café, más o menos con un promedio de 400 toneladas de café, me dedico al mango, al transporte, nos dedicamos a las crías de aves de corrales y sobre todo a la agricultura. Siempre lo he dicho al pueblo, lo que hoy tengo cuando yo me muera no me lo voy a llevar, por eso me nace en el corazón

Además del dinero en efectivo, repartió despensas, bastones, muletas y sillas de rueda para la gente que lo necesite.

Fredy López Velasco, beneficiario de Huehuetán: “Es bastante muy satisfactorio que nuestro gobierno municipal esté haciendo eso verdad”.

López Pérez dijo que desde hace 11 años cuenta con una fundación que ayuda a la población vulnerable y que esta labor social la heredó de sus padres.

Con información de Juan Álvarez

