Alex Fernández Pospone Concierto en Uruapan luego de Hechos Violentos en Michoacán
El cantante Alex Fernández, hijo de “El Potrillo”, dio a conocer que pospuso su presentación en Uruapan, Michoacán, contemplada para el 28 de noviembre de 2025, debido a los recientes hechos de violencia y en respeto a la memoria de Carlos Manzo, el edil asesinado el pasado 1 de noviembre de 2025.
La empresa de entretenimiento DBM fue la encargada de hacer el anuncio en su cuenta de redes sociales; así lo expresó:
Derivado de los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Uruapan y ante el clima de violencia en Michoacán, hemos decidido reprogramar el concierto de Alex Fernández en el salón Los Telares
Hijo del potrillo expresa su respeto a Carlos Manzo
Alex Fernández y la empresa de entretenimiento DBM manifestaron su respeto y empatía con la comunidad de Uruapan ante el asesinato de Carlos Manzo.
Hoy más que nunca queremos acompañar con respeto y empatía a la comunidad y brindar un espacio para la calma y la reflexión
Se puntualizó que si alguien desea su reembolso, lo podrá hacer al dar clic aquí.
