Alumno de Talla Baja es Agredido a Golpes por Compañeros en CBTis de Oaxaca; Gobierno Interviene

Un alumno de talla baja del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTis) 25 de Salina Cruz, Oaxaca, fue agredido a golpes por otros de sus compañeros al interior del plantel.

La agresión, que fue filmada y difundida por sus propios agresores, provocó indignación a nivel nacional por tratarse de un caso de acoso escolar y discriminación contra personas de talla baja.

Así fue la agresión contra el alumno de talla baja

El hecho de violencia escolar, que según el gobierno de Oaxaca ocurrió en octubre de 2025, tuvo lugar al interior del plantel educativo.

En el video se muestra a los adolescentes interactuando de forma agresiva. El alumno de talla baja es agredido a patadas mientras otros compañeros se burlan de la agresión.

Indefenso y superado en número, el alumno es acorralado contra una de las paredes mientras recibe múltiples golpes.

Gobierno interviene en plantel

Al tratarse de menores de edad, el gobierno de Oaxaca, a través de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (SE-Sipinna), intervino de manera directa en la institución para atender el caso.

En un comunicado, la SE-Sipinna señaló que trabajó con las familias de los estudiantes involucrados, bajo un enfoque humanista, con perspectiva de discapacidad y de derechos humanos.

Lo anterior, a fin de sensibilizar a toda la comunidad educativa y procurar la no repetición de estos actos. Dicha acción se emprendió en coordinación con la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) Federal.

En el documento, la SE-Sipinna manifiestó su rechazo ante cualquier práctica que ponga en riesgo la integridad física o emocional de niñas, niños y adolescentes, y enfatizó la urgencia de construir entornos educativos donde el respeto, la igualdad e inclusión sean una realidad.

