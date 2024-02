AMLO Inaugura Obra que Llevará Agua al Pueblo Yaqui en Sonora

En la Presa 'Álvaro Obregón', en Cajeme, Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en operación el acueducto que llevará 200 metros cúbicos de agua al día tomada del Río Yaqui a las 53 comunidades de esta etnia que por décadas han carecido hasta del agua básica para el consumo humano, la siembra y las actividades productivas.

El presidente aseguró que esta es una de las obras de justicia para el pueblo yaqui que, dijo, continuarán aún después de su gobierno.

No se preocupen porque todo pinta para que continúe la transformación, lo que yo escucho en las calles, en los pueblos de México, seguro que va a continuar el plan de justicia Yaqui, voy a hablar con quien me sustituya, para que no se dé ni un paso atrás, que no se abandone, ya iniciamos en beneficio de las comunidades, quien me va a sustituir va a ser una persona con convicciones, que piensa igual que ustedes, que tienen los mismos sentimientos que tienen ustedes, que es partidaria esa persona del amor al prójimo, dijo López Obrador.