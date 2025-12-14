Apagón Obliga a Evacuar Pacientes del Hospital ISSSTE en Matamoros
N+
Este domingo, un corte de energía en el Hospital ISSSTE de Matamoros provocó la evacuación de pacientes hacia distintos centros médicos. Las autoridades aún no informan sobre la causa de la falla.
COMPARTE:
Un apagón ocurrido este domingo en el Hospital ISSSTE de Matamoros, Tamaulipas, obligó a la evacuación de los pacientes. La falla eléctrica, cuya causa aún no ha sido precisada por las autoridades de la institución, generó una situación de emergencia que movilizó a diversas instituciones de salud y de auxilio de la región.
Los pacientes con condiciones médicas delicadas fueron trasladados a otros hospitales y clínicas de la ciudad para garantizar su atención. Entre los centros receptores se encuentran el Hospital General de Matamoros, el Hospital del IMSS y algunas clínicas particulares que ofrecieron su apoyo para casos específicos. Por su parte, los pacientes que no presentaban gravedad fueron dados de alta y enviados a sus hogares.
El traslado de los pacientes se realizó con la colaboración de ambulancias de distintas instituciones, incluyendo la Cruz Roja, el IMSS, el ISSSTE y unidades privadas, que trabajaron coordinadamente para asegurar que los traslados se realizaran de manera rápida y segura.
Situación en el hospital
Hasta las últimas horas, la energía eléctrica en el Hospital ISSSTE aún no se había restablecido completamente, lo que generó un operativo de emergencia dentro del nosocomio. Personal médico y de enfermería trabajó bajo condiciones complicadas para garantizar la atención de los pacientes mientras se coordinaba su traslado.
Por el momento, las autoridades del ISSSTE no han ofrecido un comunicado oficial detallando las causas del apagón.
El apagón ha generado preocupación entre familiares de los pacientes y habitantes de Matamoros, quienes se mantuvieron atentos a las actualizaciones sobre la situación de los pacientes. La rápida movilización de ambulancias y la coordinación con otros hospitales permitieron minimizar riesgos para los afectados.
Historias recomendadas:
- José Antonio Kast de Extrema Derecha, El Nuevo Presidente Electo de Chile
- Vinculan a Proceso César "N", Exgobernador de Chihuahua, durante Audiencia en el Altiplano