Anuncian Apagón Masivo este 24 de Noviembre en Zonas de Acapulco por Trabajos de CFE

La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (Capama) informó que los sistemas de captación Papagayo I y II quedarán sin energía eléctrica durante seis horas debido a trabajos de mantenimiento que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejecutará en sus líneas de alta tensión.

Las labores iniciarán a las 00:00 horas del lunes 24 de noviembre y concluirán a las 06:00 horas. Durante este periodo, la CFE realizará pruebas eléctricas a los transformadores de potencia y modernizará el relevador diferencial, con el fin de garantizar la continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico en las zonas de captación de agua.

Recuperación por tandeo

Como consecuencia, Capama suspenderá temporalmente el suministro de agua potable en las zonas baja, media y alta de la ciudad. Al concluir los trabajos, se reactivarán los equipos de bombeo de ambos sistemas para recuperar los niveles y restablecer el servicio conforme al tandeo programado. La recuperación total del sistema se estima aproximadamente 12 horas después de encender nuevamente los equipos.

La paramunicipal exhortó a los ciudadanos que aún cuentan con agua a cuidarla y almacenarla adecuadamente para su uso durante el periodo sin tandeo.

Mientras tanto, el sistema de captación Lomas de Chapultepec operará de manera normal con cuatro equipos de bombeo, por lo que continuará abasteciendo a la zona Diamante, Escénica, Las Brisas y parte de Icacos.

