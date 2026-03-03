“Aquí Estamos, Dando la Cara": Gobierno de Morelos sobre Caso Kimberly Ramos

Debido a la jornada de protestas por la desaparición de Kimberly Ramos, joven de 18 años, que fue vista por última vez el 20 de febrero en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Morelos (UAEM) el gobierno del estado ofreció este 3 de marzo de 2026 a estudiantes de esa casa de estudios una apertura y diálogo.

Asimismo, se anunció que en los próximos días la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, dará a conocer un plan en materia de seguridad para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

El secretario de Gobierno, Edgar Maldonado, afirmó que el ejecutivo estatal está del lado de las causas y de toda lucha contra la violencia hacia las mujeres, al destacar que el Gobierno no sólo respalda, sino que también actúa.

Subrayó que se privilegian el diálogo, el consenso y los canales institucionales de comunicación para encontrar soluciones que beneficien a la ciudadanía.

Autoridades dicen que ejercen el gobierno con responsabilidad y dan la cara

“Estamos con el pueblo, así lo ha manifestado la gobernadora Margarita González Saravia. La paz y tranquilidad deben prevalecer en todo el estado”, expresó, al indicar que, respecto al caso de Kimberly, será la Fiscalía General del Estado la instancia que informará los avances correspondientes.

Por su parte, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, Javier García Chávez, ratificó que el Gobierno de Morelos apostará siempre por el diálogo y la construcción de coincidencias a favor de la entidad.

“Estamos ejerciendo el gobierno con responsabilidad y aquí estamos, dando la cara”, puntualizó.

Familiares y compañeros han encabezado marchas y protestas en demanda de acciones y transparencia en la investigación para dar con su paradero.

Así fueron las protestas de este martes

El martes 3 de marzo de 2026, con rabia y enojo, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos protestaron en Cuernavaca. Exigieron justicia por Kimberly Joselín Ramos, estudiante de 18 años de la carrera de administración, quien desapareció desde el pasado 20 de febrero.

En la plaza de armas realizaron destrozos al exterior del palacio de gobierno. Arrojaron objetos que rompieron los ventanales, también hicieron pintas, colocaron pancartas y pegaron fichas de búsqueda en los muros, para luego intentar romper la entrada principal.

Minutos antes de las ocho horas, compañeros y amigos de Kimberly Joselín se congregaron en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma de Morelos.

Ahí realizaron un pronunciamiento por este caso y exigieron una reunión con autoridades de la universidad. Después marcharon desde la puerta número uno del campus hasta el centro de Cuernavaca. Durante su recorrido gritaron diversas consignas donde exigieron justicia.

¿Hallan cuerpo que podría ser de Kimberly Joselín Ramos?

En el centro de la plaza de Cuernavaca colocaron un pupitre blanco con flores y varios carteles por Kimberly Joselín. Por su parte, la Fiscalía de Morelos informó sobre el hallazgo de un cuerpo cuyas características podrían corresponder a Kimberly Joselín Ramos, de 18 años.

La estudiante universitaria fue reportada como desaparecida desde el pasado 20 de febrero, lo que originó diversas jornadas de búsqueda en el estado.

Las autoridades estatales aplicarán los protocolos científicos y periciales necesarios para determinar la identidad oficial de los restos localizados.

