Arriba al Puerto de Acapulco el Cuarto Crucero de la Temporada

Arribó al puerto de Acapulco, Guerrero, el cuarto crucero de la temporada 2025 con cientos de turistas a bordo.

El crucero MS Regatta con bandera de las islas Marshall llegó con más de 962 personas a bordo, procedente de Cabo San Lucas.

Luis, uno de los visitantes al puerto que llegó en el crucero indicó:

El clima se siente muy bien agradable, pensé que iba a estar mucho más caluroso, insoportable, pero no, hasta ahora está muy bien. Qué lindo, se ve todo muy bien

Tan pronto bajaron, visitaron sitios icónicos de la ciudad.

Reactivación de cruceros en el puerto

La visita del transatlántico forma parte del proyecto de reactivación de cruceros en el puerto, diseñado para recuperar a este importante segmento del mercado turístico.

Al respecto Emilio Vázquez, subsecretario de Promoción Turística de Guerrero, señaló:

Representa la posibilidad de generar economía, de crear consumo no solamente en los grandes restaurantes, en los grandes centros comerciales, sino también en el consumo local, en los prestadores de servicios en las playas, a los operadores de turismo y la generación de economía en los transportes que los llevan a los diferentes tours

La presencia de los cruceristas por las calles y plazas del puerto significa un respiro económico para la ciudad en esta época de temporada baja, como lo refiere Jorge Guerrero, guía de turistas:

Son divisas con las que no contaba el puerto, este dinero que ellos vienen a dejar aquí, es con el que no se contaba y el que sirve para salir de un problema económico, de un problema de salud, de algún problema familiar

Después de visitar el puerto guerrerense, el crucero zarpará con destino a Puerto Quetzal, Guatemala.

Con información de Isaac Flores

LECQ