Aseguran Call Center Clandestino en Jalisco; Detienen a 5 Personas

En Jalisco, fue desmantelado un Call Center clandestino.

Una denuncia anónima permitió su ubicación sobre la calle José María Verea de la colonia San Andrés, de Guadalajara.

La Fiscalía de Jalisco informó que, tras obtener una orden de cateo, agentes de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales pudieron confirmar que al interior del inmueble se realizaban llamadas fraudulentas para robar dinero.

Operativo

Durante el operativo se logró la detención de 5 personas, entre ellas dos menores de edad y una mujer, así como el aseguramiento de celulares, auriculares con micrófono tipo diadema, chips telefónicos usados y nuevos, credenciales de elector, licencias de manejo, tarjetas de circulación, una terminal para cobros electrónicos, módems y libretas con números telefónicos y nombres de personas.

Al respecto Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco, indicó:

“Tenían ahí una cierta cantidad de dinero, una motocicleta, fueron detenidos en ese momento por el delito de cohecho. Desde luego es una forma de enganchar a la gente de pedir información y posteriormente hacer los fraudes telefónicos”

Entre los detenidos por el delito de cohecho se encuentran tres hermanos, quienes fueron identificados como: Bryan Michel ‘N’, Hugo Israel ‘N’ y Denise Alejandra ‘N’.

Se presume que uno de ellos sería el responsable del Call Center.

En el caso de los adolescentes, ellos serán procesados bajo los protocolos correspondientes.

Video: Desmantelan Call Center Clandestino en Guadalajara y Detienen a 5 Personas

Otros Call Centers clandestinos

Este no es el primer Call Center clandestino asegurado, en enero de 2025 las autoridades localizaron un centro de atención telefónica en la zona de Medrano, por este caso, actualmente hay cinco personas vinculadas a proceso por fraude genérico y asociación delictuosa, además de 26 mil 500 números telefónicos de posibles víctimas.

En el mes de junio de 2023, un total de 8 jóvenes trabajadores de un Call Center de Zapopan, fueron secuestrados y asesinados.

La Fiscalía de Jalisco aseguró que reforzarán campañas de prevención para evitar este tipo de fraudes y aquellos relacionados con tiempos compartidos.

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Con información de N+

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