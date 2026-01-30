Asesinan a Antonio Saldaña Reyes, empresario del calzado en San Francisco del Rincón, Guanajuato. El homicidio lo confirmó en redes sociales la diputada federal de Morena, Antares Vázquez Alatorre. La legisladora informó que todo ocurrió la noche del jueves 29 de enero de 2026.

En la publicación en Facebook, la diputada emitió su pésame y señaló la trayectoria del empresario.

Así fue el homicidio del empresario Antonio Saldaña

De acuerdo con reportes preliminares, el empresario Antonio Saldaña circulaba en un vehículo en el que recibió al menos seis disparos de arma de fuego.

El asesinato ocurrió sobre el bulevar Aquiles Serdán, en la colonia Santa María, cuando una motocicleta, con dos hombres armados, le dispararon.

Minutos después, ante el miedo de las personas de la zona, llegaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del hombre, al no contar con signos vitales.

De forma extraoficial se ha mencionado que tenía al menos seis impactos de bala, en varias partes del cuerpo.

¿Quién era el empresario Antonio Saldaña Reyes?

Antonio Saldaña Reyes, empresario del calzado de 45 años, se desempeñó como fundador de la organización La Voz del Pueblo, ante las afectaciones causadas por el calzado chino.

Se desempeño como representante del sector del calzado y mantuvo reuniones con autoridades federales para exponer la crisis del sector.

Por ahora, no se ha dado a conocer si hay personas detenidas ni sobre una línea de investigación tras el homicidio.

