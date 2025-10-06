Encuentran Sin Vida al Sacerdote Bertoldo en Guerrero, Había Sido Reportado como Desaparecido

Después de que la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, en el estado de Guerrero, reportó este lunes 6 de octubre 2025, la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, la Fiscalía de Guerrero informó que inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado, en agravio de Bertoldo “N”, cuyo cuerpo fue localizado en el municipio de Eduardo Neri.

Tras tener conocimiento de los hechos, agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y peritos de la Coordinación de los Servicios Periciales acudieron al lugar para realizar el procesamiento del sitio, así como el levantamiento y análisis de indicios, con el objetivo de recabar elementos que permitan esclarecer lo ocurrido e identificar a el o los probables responsables.

La Diócesis de Chilpancingo-Chilapa había dado a conocer hoy en un comunicado la desaparición del sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada:

Ante los acontecimientos que recientemente he tenido noticia sobre la desaparición de la persona de nuestro hermano sacerdote Bertoldo Pantaleón Estrada, Párroco en funciones de la Parroquia de San Cristóbal en Mezcala, Guerrero., les pido la caridad de rezar por su pronta localización

Bertoldo Pantaleón Estrada fue visto por última vez el pasado sábado 4 de octubre 2025 en la comunidad de Azcala, Cocula. Tenía 58 años de edad y de acuerdo con la ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Guerrero (CEBP), al momento de su desaparición, el padre portaba guayabera azul rey con franjas verticales, pantalón de vestir oscuro y huaraches.

Episcopado Mexicano exige investigación pronta

En un comunicado, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó su dolor por el hallazgo sin vida del Pbro. Bertoldo Pantaleón Estrada, párroco de San Cristóbal, Mezcala, en la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa.

Constatamos con tristeza y dolor que hechos de violencia nuevamente enlutan nuestra comunidad Católica. Por ello, exigimos a las autoridades competentes del Estado y de la Federación una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita el esclarecimiento de este crimen y el justo castigo a los responsables.

