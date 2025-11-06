Asesino de Carlos Manzo Tenía Adicción a Metanfetaminas: Fiscal Da Detalles del Homicida

Este jueves, 6 de noviembre de 2025, la Fiscalía de Michoacán reveló detalles del homicida del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, quien fue atacado a tiros el sábado, 1 de noviembre de 2025, durante las celebraciones por Día de Muertos.

Video: Identifican a Autor Material de Homicidio del Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

En conferencia de prensa, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, detalló que el autor material del homicidio del alcalde fue identificado como:

En coordinación con la SSPC, ayer miércoles 5 de noviembre fue identificado y reclamado el cuerpo del autor material del homicidio (de Carlos Manzo), Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario y vecinos e Parcho, Michoacán.

Adicción a las metanfetaminas

El fiscal indicó que la familia reconoció que el agresor se ausentó de su hogar días antes de los hechos y que tenía adicción a las metanfetaminas.

Informó que el cuerpo del autor material del homicidio fue entregado a sus familiares para su inhumación.

Noticia relacionada: Identifican al Autor Material del Asesinato de Carlos Manzo, en Uruapan: Era Menor de Edad

Delincuencia organizada, detrás de homicidio de Carlos Manzo

El fiscal Torres Piña también destacó que en los hechos participaron más de 2 personas y que el homicidio de Carlos Manzo se encuentra relacionado con grupos de la delincuencia organizada.

Al respecto, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( SSPC ), señaló que podría haber un grupo delincuencial organizada detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, sin embargo, descartó que exista algún vínculo con la escolta de Carlos Manzo.

titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ( ), señaló que podría haber un grupo detrás del asesinato del alcalde de Uruapan, sin embargo, descartó que exista algún vínculo con la escolta de Carlos Manzo. Previamente, Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, afirmó el pasado 3 de noviembre de 2025, que "hay grupo de la delincuencia organizada atrás de este homicidio".

Noticia relacionada: Tras Asesinato de Carlos Manzo: Segob se Reúne con el Gobernador y los Presidentes Municipales

Más seguridad en Michoacán

El pasado lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que se va a reforzar la seguridad en Michoacán y en otros estados de la República mexicana, con presencia e inteligencia. Luego, el martes, presentó el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que consiste en tres ejes principales:

Seguridad y justicia. Desarrollo económico. Educación y cultura para la paz

Con Carlos Manzo, suman siete alcaldes asesinados durante el Gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, de Morena. Además, el presidente municipal de Pátzcuaro, Michoacán, Julio Alberto Arreola, denunció que ha recibido amenazas de presuntos grupos criminales, lo cual lo ha orillado a denunciar ante autoridades.

Esposa de Carlos Manzo lo sustituye; es alcaldesa de Uruapan

El 5 de noviembre 2025, en una sesión extraordinaria, el Congreso de Michoacán aprobó la propuesta para que Grecia Quiroz, esposa de Carlos Manzo, sea la alcaldesa sustituta de Uruapan.

Después de aprobarse su nombramiento, Grecia Itzel Quiroz García, rindió protesta como la próxima alcaldesa de Uruapan para el periodo 2024-2027, el cual debe asumir de inmediato. Al subir a la tribuna, la alcaldesa de Uruapan dijo:

El legado de Carlos Manzo va a seguir, así hayan callado su voz, así quienes hayan dado la indicación de arrebatarle la vida de la manera más cruel, esto seguirá esto continuará y el Movimiento del Sombrero no pararára.

Movimiento del Sombrero

En apoyo a Grecia Quiroz acudieron decenas de personas, integrantes del Movimiento del Sombrero, procedentes de Uruapan. Destacó el regidor del mismo municipio, Víctor Hugo de la Cruz Saucedo, quien resultó herido durante el ataque al alcalde Carlos Manzo y el diputado Independiente del Movimiento del Sombrero en el Congreso de Michoacán, Carlos Alejandro Bautista Tafoya.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar