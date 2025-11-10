Asesinato de Familia en Fiesta en Sinaloa: ¿Quiénes Son las Víctimas y Qué se Sabe del Ataque?

Una fiesta temática terminó en tragedia con el asesinato de una familia en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron en los límites del Sector 10 de Mayo, durante un convivio familiar, cuando varios sujetos armados llegaron al sitio para disparar en contra de los asistentes.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) indicó que el ataque dejó como saldo cuatro personas fallecidas, todas integrantes de una familia. No obstante, debido a la ráfaga de balazos, también resultaron lesionadas varias personas.

Agentes acordonaron la zona del crimen para el posterior levantamiento de pruebas y el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense

¿Quiénes son las víctimas de la balacera en la fiesta temática de Cholos?

Luego de que los elementos de los servicios periciales, se llevó a cabo la identificación de las víctimas. Los testigos indicaron que se trataba de una familia completa, quienes fueron heridos en múltiples partes de su cuerpo.

Según las autoridades, las personas que murieron durante el ataque en la fiesta temática fueron:

Alma “N” de 55 años (mamá)

Manuel “N” de 32 años (hijo)

Alberto “N” de 28 años (hijo)

Alfredo “N” de aproximadamente 60 años de edad (pareja de Alma)

La FGE ya abrió una carpeta de investigación por este caso, ya que hasta el momento se desconocen los motivos de la agresión; no hay detenidos.

