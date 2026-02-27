Ataque Armado Hoy en Colima: Un Muerto y Varios Lesionados durante Enfrentamiento en Coquimatlán
Un grupo armado atacó a elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía de Colima, lo que desató un enfrentamiento entre corporaciones y civiles armados
La mañana de este viernes, 27 de febrero de 2026, se registró un ataque armado en Coquimatlán, Colima.
Según los primeros reportes, un grupo armado atacó a elementos de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro de la Fiscalía de Colima, lo que desató un enfrentamiento entre corporaciones y civiles armados.
Los presuntos delincuentes pasaron la vía del tren e incendiaron un vehículo, por lo que bomberos y Protección civil atendieron la emergencia.
Posterior al ataque y quema del vehículo, dos policías estatales fueron atacados a espaldas del edificio de la Unidad Antisecuestros, entre la avenida de Buenos Aires y calle Aguas Zarca, del Fraccionamiento Hacienda, Buenos Aires. De manera extraoficial se sabe que un policía estatal murió y una mujer policía se encuentra gravemente herida.
Enfrentamiento deja varios lesionados
De manera preliminar se reportan varios lesionados, algunos de gravedad. Hasta el momento, el Gobierno estatal o la Fiscalía no han emitido información oficial.
La zona está acordonada, mientras un helicóptero de la Marina sobrevuela el área del ataque. Los agresores escaparon del lugar.
