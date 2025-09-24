Ataque Hoy contra Personal de la Fiscalía de Colima: Mujer Resulta Herida por Disparos de Balas

Este miércoles, 24 de septiembre de 2025, se registró un ataque armado contra personal de la Fiscalía de Colima. Una mujer resultó herida durante la balacera.

Según los primeros reportes, sujetos armados dispararon contra el personal de la institución, una mujer que resultó herida; los hechos se registraron en las instalaciones de la Fiscalía, ubicada en la colonia Centro, en el municipio de Cuauhtémoc.

Ataque en la Fiscalía de Colima

Al respecto, la Fiscalía estatal inició una carpeta de investigación y confirmó que la mujer lesionada es parte de la institución.

Indicó que el reporte fue recibido a través del Servicio de Emergencias 911, en el que se informó que una fémina había sido herida por disparos de arma de fuego, misma que fue trasladada a un hospital para su atención.

Inmediatamente, elementos de la Policía de Investigación se trasladaron al lugar de los hechos para realizar las primeras indagatorias.

Hasta el momento no se ha informado de personas detenidas por la agresión.

Con información de N+

