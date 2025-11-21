Aplazan Primera Audiencia de "El Licenciado", Autor Intelectual del Homicidio de Carlos Manzo

Después de las 16:00 horas de este viernes 21 de noviembre 2025, se tenía previsto que iniciara la audiencia inicial de Jorge Armando "N", “El licenciado”, considerado uno de los autores intelectuales del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo.

Sin embargo, dicha audiencia que se realizaría de forma virtual en los juzgados del fuero común, en el penal de Mil Cumbres, en el municipio de Charo, Michoacán, fue aplazada para la noche de este viernes.

en el municipio de Anoche, "El Licenciado" fue trasladado Centro Federal de Reinserción Social número 1, en Almoloya, Estado de México.

Fue a las 21:45 horas, bajo un fuerte dispositivo de seguridad, con 18 vehículos blindados y patrullas, escoltados por elementos de las Fuerzas Federales, como elementos de la Fiscalía de Michoacán, al salir del lugar, se le informó de una orden de aprehensión por el delito de homicidio.

El Licenciado, autor intelectual

El 19 de noviembre, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de Jorge Armando “N”, "El Licenciado", identificado como uno de los autores intelectuales del homicidio.

Jorge Armando “N” ordenó a los agresores, vía mensajes, que debían disparar aun cuando Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera.

Advirtió a los implicados que “deben ultimar a como dé lugar a Carlos Manzo”

¿Qué es una audiencia inicial?

Se trata de la primera audiencia ante un juez de Control, donde el Ministerio Público formaliza la acusación contra el detenido. En dicha audiencia también se verifica la legalidad de la detención y se le informan de los delitos que se le acusa al imputado.

