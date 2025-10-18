Inicio Estados Aumenta a 19 el Número de Personas Fallecidas en Puebla por las Fuertes Lluvias

Aumenta a 19 el Número de Personas Fallecidas en Puebla por las Fuertes Lluvias

La Comisión de Búsqueda de Personas de Puebla informó el hallazgo del cuerpo de Lázaro Gayoso, quien contaba con reporte de desaparición tras las lluvias registradas en la zona norte del estado

Suman 19 muertos en Puebla tras la fuertes lluvias. Foto: N+

La Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Puebla informó mediante un comunicado del hallazgo del cuerpo de otra persona no localizada.

Se trata de Lázaro Gayoso Rodríguez, quien contaba con reporte de desaparición tras las lluvias registradas en la zona norte del estado.

19 muertos en Puebla tras la fuertes lluvias

Con su localización suman 19 las personas fallecidas en esa entidad a causa de la contingencia.

Se detalló que el hallazgo se realizó mediante un operativo coordinado.

Cinco personas continúan sin ser localizadas.

