Aumentan Desapariciones y Homicidios de Jóvenes en Sinaloa

La violencia en Sinaloa, generada por la disputa de grupos delictivos mantiene al alza el número de personas desaparecidas, en muchos casos las víctimas son jóvenes.

Este es el caso de Inés Alberto de Jesús Ibarra Berrelleza, un joven de 21 años estudiante de la licenciatura en Criminalística en la Universidad Autónoma de Sinaloa quien cumplió un año desaparecido.

En enero del 2025 Inés Alberto salió de su casa en la colonia Lázaro Cárdenas, en la Ciudad de Culiacán y desde ese día su familia no sabe nada del joven.

Al respecto, Rosa Isela Ibarra, madre de Inés Alberto, indicó:

Nosotros pensando que estaba en la escuela, como dijo que iba a llegar temprano porque nomás iba a entregar sus trabajos, se llegaron las 3, las 4, las 5, empezamos a hablarle y no nos contestaba; él a la casa llegaba lo más tarde a las 7 pasaditas y ese día que no llegaba y no llegaba

En otro caso, se cumplieron más de 100 días desde que Carlos Emilio Galván Valenzuela, un joven duranguense de 21 años de edad, desapareció en Mazatlán, Sinaloa.

La última vez que se tuvo contacto con él fue la madrugada del 5 de octubre de 2025, cuando se encontraba en el establecimiento Terraza Valentino.

La Fiscalía de Sinaloa tiene varias líneas de investigación y sigue en la búsqueda del joven.

Claudia Sánchez Kondo, fiscal general de Sinaloa, explicó:

Se está en constante comunicación con los padres de Carlos Emilio y se está atendiendo por la fiscal especializada en Desapariciones

Video: Aumentan Desapariciones en Sinaloa, la Mayoría son Personas Jóvenes, ¿Qué Dicen Autoridades?

Homicidios

Pero no solo son desapariciones también homicidios.

El pasado 13 de enero el joven Fernando Alan, estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa, fue asesinado en Culiacán, durante una agresión armada en la colonia Tierra Blanca, donde su novia resultó herida, la familia señala que hay inconsistencias en la investigación del crimen.

Oscar Loza Ochoa, presidente de Derechos Humanos Sinaloa, precisó:

Se decía, por un lado, que ellos iban pasando; no me convence, pero que le llaman daño colateral; y el otro es que el carro donde habían encontrado armas supuestamente se había declarado que iban ellos en él. Todo eso llamaba a la confusión; hicimos el llamado que debía haber mucha transparencia

El homicidio más reciente es de un joven médico de 33 años que fue asesinado en su consultorio por hombres armados en la sindicatura de Costa Rica, Culiacán, presuntamente por negarse a atender a un herido de bala.

Con información de Erika Palma

