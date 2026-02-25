Aumentan los Tiraderos Clandestinos en Acapulco, Guerrero

En el puerto de Acapulco, Guerrero, hay decenas de basureros clandestinos a cielo abierto, representando un riesgo para la salud pública.

Las autoridades tienen detectados más de 120 basureros no autorizados donde las personas arrojan todo tipo de desechos.

Quienes viven cerca de estos tiraderos clandestinos advierten que es elevado el riesgo de contraer alguna enfermedad.

Como lo refiere Jesús Ortiz, un ciudadano:

Pues es un foco de infección que a todos nos trae problemas pues por la contaminación, podemos enfermarnos, alguna infección, ya sea por la garganta, los olores

Autoridades

El gobierno del puerto reconoce la problemática que se vive con la basura, pero aseguran que se están buscando las alternativas para mejorar la recolección y así evitar una alerta sanitaria.

Genaro Vázquez Flores, regidor del Ayuntamiento de Acapulco, señaló:

Lo que tendríamos que hacer es mejorar, quizás comprar más vehículos, quizás quitar tanto personal que no hace nada en algunas dependencias o en algunas áreas y meterlas a que vayan a hacer limpieza, a recoger basura

Acapulco genera diariamente más de mil 200 toneladas de basura, pero actualmente un buen porcentaje de esos desechos tarda en las calles o contenedores debido a deficiencias en el programa de recolección que tiene la ciudad.

Con información de Isaac Flores

