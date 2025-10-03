Concierto Tito Torbellino Jr.: Sujeto Dispara con Arma Larga Durante Show en Guanajuato

El concierto de Tito Torbellino Jr., en la Feria de Comonfort, Guanajuato, se volvió viral luego de que un asistente disparara al aire en varias ocasiones durante la presentación de corridos, pero, ¿qué dijeron las autoridades?

Los hechos ocurrieron cuando el cantante de norteño interpretaba “Mi Clave es el 01”, tema que hace alusión a la disputa de plazas entre integrantes del crimen organizado.

♫ Si la mafia fue mi escuela

Conozco bien esas reglas

Esa va hacer mi bandera

El pelear hasta que muera, dice la letra

¿Qué pasó en el concierto de Tito Torbellino Jr.?

A través de redes sociales, se dio a conocer el video que captó el momento exacto de la balacera, la cual ocurrió el 30 de septiembre, durante las fiestas patronales de San Miguel Arcángel.

En las imágenes se observa cuando, en medio de la presentación, el hombre levanta el arma larga y lanza algunos disparos mientras sostiene una bebida alcohólica en la otra mano. Sin embargo, ninguna persona que se encontraba alrededor corrió para resguardarse o se alejó de la zona.

♫ A los cuernos los disfruto

Pa' pelear nunca me asusto

Mi clave es el cero uno

Fue un placer y mucho gusto

Video: Momento de Balacera al Aire con Fusil de Asalto en Pleno Concierto de Tito Torbellino Jr.

Debido a esto, el hombre apretó el gatillo nuevamente, pero en esta ocasión, generó una ráfaga de balazos. El cantante nunca detuvo la presentación.

Se puso perro, escribió en sus redes Tito Torbellino Jr.

¿Qué dijeron las autoridades?

Luego de darse a conocer el video del momento en el que un sujeto dispara en el concierto de Tito Torbellino Jr., en Guanajuato, las autoridades señalaron que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga el caso.

Los medios locales señalan que durante el show, fueron dos hombres los que realizaron los disparos al aire; además, se presume que fueron identificados como integrantes de un grupo criminal que opera en esa zona del bajío.

Cosas que nunca pasarán en este estado de Queretaro.



El municipio de Comonfort Gto. es Gobernado por un miembro del narco partido oficial



Queretaro sin Narco Corrridos



Malandros acciona arma larga en "concierto" de Tito Torbellino Jr. en Comonfort, Gto. Dispararon al aire. pic.twitter.com/ya0hn0oIHW — Jose Luis Parra S. (@JLuisParraS) October 2, 2025

