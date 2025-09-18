Balean a Aldo Gutiérrez Aguirre, Titular de Desarrollo Rural de Apatzingán, Michoacán

Fue atacado a balazos Aldo Gutiérrez Aguirre, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Apatzingán, Michoacán, hoy 18 de septiembre de 2025. De acuerdo con los primeros reportes, esta tarde sujetos armados irrumpieron en las oficinas de la secretaría, ubicadas en el centro de la localidad. Los agresores huyeron. El funcionario fue trasladado a un hospital. La fiscalía local investiga los hechos.

Video. Atacan a Balazos a Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Apatzingán, Michoacán

¿Cómo atacaron al secretario de Agricultura de Apatzingán en sus oficinas?

El secretario de Desarrollo Rural del municipio de Apatzingán, Michoacán, Aldo Gutiérrez, habría sido atacado al interior de sus oficinas por hombres armados.

Se registró antes de las 12:00 horas de este jueves, en las instalaciones que se encuentran sobre la calle José María Coss, colonia Centro, a espaldas del Palacio Municipal, donde civiles atacaron al médico veterinario de 63 años para luego darse a la fuga en una motocicleta.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI

