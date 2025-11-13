¿Qué Carreteras Continúan Bloqueadas la Tarde de Este Jueves por Movilización CNTE?

La jornada de movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) arrancó con una protesta en el Centro Histórico de la Ciudad de México el 13 de noviembre de 2025.

Los profesores se concentraron minutos antes de las 6:00 horas en el Zócalo; después intentaron derribar las vallas metálicas colocadas en las calles de Moneda y Correo Mayor para resguardar Palacio Nacional. Las sacudieron hasta lograr abrir un espacio por donde alcanzaron a golpear con un palo y un tubo a elementos de seguridad, quienes trataron de dispersarlos con polvo de extintores.

¿Qué carreteras están bloqueadas por la CNTE en el país?

Chiapas

Debido a las acciones del paro nacional que realiza la CNTE los días 13 y 14 de noviembre de 2025, sus miembros decidieron tomar las casetas de cobro en Chiapas; desde las 9:00 horas se ha dado paso libre en la autopista Ocozocoautla-Arriaga.

Hay liberación del cobro de peaje en la caseta Tuxtla Gutiérrez–San Cristóbal de las Casas. Otras liberaciones se realizan en la autopista Tuxtla Gutiérrez–Arriaga, en la región Istmo-Costa, y en la autopista Tuxtla Gutiérrez–Las Choapas, Veracruz.

Las afectaciones son en la toma de casetas de cobro de Plaza Colta, en inmediaciones de la autopista Ocozocoautla-Arriaga. Sin embargo, se abrió el paso libre a los conductores de vehículos pesados y automovilistas.

Oaxaca

Los miembros de la Sección 22 colocaron casas de campaña en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca entre las medidas del paro nacional de 48 horas, al exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

También se ha registrado el cierre en la autopista Tehuacán–Oaxaca, en la plaza de cobro Huitzo, en la que hay presencia de manifestantes en los sentidos. La caseta de Suchitlahuaca, ha sido otro punto sin circulación, donde se registró el cierre carretero.

Guerrero

Reportes de autoridades indican presencia de manifestantes en la autopista Chilpancingo–Acapulco, a la altura del kilómetro 364+800. La circulación permanece cerrada de manera parcial y se sugiere como ruta alterna la carretera Chilpancingo–Acapulco.

Los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero tomaron la caseta de peaje de La Venta, en la autopista del Sol. Levantaron las plumas y dieron el paso libre a vehículos particulares y unidades de carga.

Morelia

Las protestas se replicaron en Morelia, Michoacán, integrantes de la asamblea magisterial de bases sección 18 se manifestó frente al palacio de gobierno, otro grupo de maestros tomó las oficinas del centro administrativo de Morelia.

Con información de N+

