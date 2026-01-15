¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Afectaciones este 15 de Enero 2026

Este jueves, 15 de enero de 2026, se registran afectaciones viales en varias carreteras de México. Te damos a conocer si hay cierres a la circulación, de acuerdo con el reporte de las autoridades, para que consideres rutas alternas y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Todos los días, miles de personas transitan por las carreteras del país, por lo que cualquier incidente complica la circulación para cientos de personas que buscan llegar a sus destinos para realizar sus actividades.

¿Hay cierres en carreteras hoy?

Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueos, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:

Edomex

A las 11:42 horas de anoche, hubo cierre parcial de circulación por un incendio cerca del km 106+800, de la carretera Toluca- Palmillas.

Chiapas

A las 5:38 horas, se reportó un cierre parcial de circulación por un incendio cerca del km 229+500, de la carretera Villahermosa - Escopetazo

