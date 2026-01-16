¿Hay Cierres en Carreteras Hoy? Así Está el Tráfico en Autopistas de México el 16 de Enero 2026
Así está el tráfico en autopistas del país hoy, 16 de enero de 2026, para que tomes precauciones
Si este viernes, 16 de enero de 2026, utilizas carretera, debes saber cómo está el tráfico para que llegue a tiempo a tu destino. Te informamos si hay algún reporte por bloqueos, manifestaciones, accidentes o algún incidente vial hoy.
¿Hay bloqueos en carreteras hoy?
Como todos los días, te mantenemos informado de lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) Carreteras respecto a percances o afectaciones en las principales autopistas del país. Hasta el momento no hay reporte de bloqueos, pero sí varios accidentes que afectan la circulación:
Puebla
- A la 1:35 horas, se reportó el cierre parcial de circulación por un accidente cerca del km 133+000 de la carretera Puebla-Cordoba.
Nuevo León
- A las 3:10 horas, se registró un accidente cerca del km 088+900 la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, hay cierre parcial de circulación.
- A las 2:09 horas, hubo cierre parcial de circulación por un accidente cerca del km 129+000 de la carretera Matehuala-Saltillo.
Durango
- A las 2:07 horas, se registró cierre parcial de circulación por un accidente cerca del km 010+000 de la carretera Gómez Palacios-Jiménez.
