¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Afectaciones este 25 de Febrero 2026

Lista de carreteras afectadas hoy, 25 de febrero

De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay carreteras y autopistas de México afectadas este 25 de febrero de 2026, debido a accidentes o presencia de personas y situaciones climatológicas, entre otras:

02:08 horas : Cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 098+200, de la carretera Zacatecas-Saltillo.

: Cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 098+200, de la carretera Zacatecas-Saltillo. 06:12 horas : Circulación intermitente en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en ambos sentidos a la altura del km 48, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

: Circulación intermitente en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en ambos sentidos a la altura del km 48, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). 09:33 horas: Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 041+200, de la carretera Libramiento Sur Poniente de Querétaro.

Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 041+200, de la carretera Libramiento Sur Poniente de Querétaro. 10:23 horas: Cierre parcial de circulación por accidente por falla mecánica, cerca del km 068+000, de la carretera Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa.

Cierre parcial de circulación por accidente por falla mecánica, cerca del km 068+000, de la carretera Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa. 10:25 horas : Cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 059+000, de la carretera La Ventosa-Tapanatepec, en Oaxaca.

: Cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 059+000, de la carretera La Ventosa-Tapanatepec, en Oaxaca. 10:39 horas: Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 291+900, de la carretera Puebla-Córdoba, en Veracruz.

Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 291+900, de la carretera Puebla-Córdoba, en Veracruz. 10:57 horas: Reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 98, dirección Acapulco, por labores de mantenimiento.

Reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 98, dirección Acapulco, por labores de mantenimiento. 11:12 horas: Cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 026+850, de la carretera Zacatecas-Durango.

Cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 026+850, de la carretera Zacatecas-Durango. 12:02 horas: Cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 057+050, de la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de la Caseta de Cobro Morfín Chávez.

Cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 057+050, de la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de la Caseta de Cobro Morfín Chávez. 12:12 horas: Cierre a la circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 16, ambas direcciones, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

Cierre a la circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 16, ambas direcciones, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. 12:18 horas: Cierre total de circulación en ambos sentidos por presencia de personas cerca del km 008+500, de la carretera Coatzacoalcos -Salina Cruz, en Veracruz.

Cierre total de circulación en ambos sentidos por presencia de personas cerca del km 008+500, de la carretera Coatzacoalcos -Salina Cruz, en Veracruz. 12:57 horas: Cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 028+500, de la carretera Libramiento Guadalajara Sur, en Jalisco.

Cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 028+500, de la carretera Libramiento Guadalajara Sur, en Jalisco. 13:29 horas: Reducción de carriles por atención de accidente (choque lateral) en la autopista Guaymas-Hermosillo, km 203, dirección Guaymas.

