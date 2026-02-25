Inicio Estados ¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Afectaciones este 25 de Febrero 2026

¿Hay Bloqueos en Carreteras Hoy? Lista de Autopistas con Afectaciones este 25 de Febrero 2026

Conoce aquí todos los detalles sobre la circulación en autopistas de México, para que puedas tomar las previsiones necesarias para tus traslados

Afectaciones en carreteras de México en febrero 2026

Afectaciones en carreteras de México en febrero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este miércoles 25 de febrero de 2026 se registran cierres en varias carreteras y autopistas de México, por lo que aquí te damos a conocer el reporte de las autoridades para que consideres rutas alternas y evites afectaciones.

Además, puedes seguir todos los canales de N+ para conocer la situación específica de vialidades como la autopista México-Querétaro, así como otras calles y avenidas de la Ciudad de México (CDMX) y la Zona Metropolitana del Valle de México.

Y es que además de accidentes en las vialidades, en los últimos días se han registrado bloqueos carreteros y hechos de violencia luego del operativo que derivó en la muerte del narcotraficante Nemesio Oseguera, El Mencho.

Noticia relacionada: Marchas HOY 25 de Febrero de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Lista de carreteras afectadas hoy, 25 de febrero

De acuerdo con la Guardia Nacional carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), hay carreteras y autopistas de México afectadas este 25 de febrero de 2026, debido a accidentes o presencia de personas y situaciones climatológicas, entre otras:

  • 02:08 horas: Cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 098+200, de la carretera Zacatecas-Saltillo.
  • 06:12 horas: Circulación intermitente en la autopista Barranca Larga-Ventanilla, en ambos sentidos a la altura del km 48, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).
  • 09:33 horas: Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 041+200, de la carretera Libramiento Sur Poniente de Querétaro. 
  • 10:23 horas: Cierre parcial de circulación por accidente por falla mecánica, cerca del km 068+000, de la carretera Mazatlán-Culiacán, en Sinaloa.
  • 10:25 horas: Cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 059+000, de la carretera La Ventosa-Tapanatepec, en Oaxaca.
  • 10:39 horas: Cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 291+900, de la carretera Puebla-Córdoba, en Veracruz.
  • 10:57 horas: Reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 98, dirección Acapulco, por labores de mantenimiento.
  • 11:12 horas: Cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 026+850, de la carretera Zacatecas-Durango.
  • 12:02 horas: Cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 057+050, de la carretera Zacatecas-Durango, a la altura de la Caseta de Cobro Morfín Chávez.
  • 12:12 horas: Cierre a la circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, km 16, ambas direcciones, por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.
  • 12:18 horas: Cierre total de circulación en ambos sentidos por presencia de personas cerca del km 008+500, de la carretera Coatzacoalcos -Salina Cruz, en Veracruz.
  • 12:57 horas: Cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 028+500, de la carretera Libramiento Guadalajara Sur, en Jalisco.
  • 13:29 horas: Reducción de carriles por atención de accidente (choque lateral) en la autopista Guaymas-Hermosillo, km 203, dirección Guaymas.

Con información de N+.

Accidentes de CarreteraManifestacionesInseguridad en México
