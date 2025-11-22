Megabloqueo Nacional 2025 de Transportistas y Campesinos: ¿Qué Estados Serán Los Afectados?

La Comisión de Transporte de la Confederación de Cámaras Industriales de la República Mexicana (Concamin) emitió una alerta al sector empresarial sobre una jornada de bloqueos carreteros de alcance nacional programada para el próximo lunes 24 de noviembre de 2025.

El comunicado distribuido por Concamin sugiere a las empresas implementar planes de prevención ante un posible cierre total de las zonas afectadas, con el objetivo de evitar afectaciones operativas. La comisión indicó que mantendrá informado al sector empresarial sobre cambios, cancelaciones o adhesión de otros estados a la movilización.

A Tomar Previsiones: Transportistas y Productores Agrícolas Anuncian Bloqueos y Protestas.

La información de la Concamin advierte que durante la jornada del 24 de noviembre se sumarán estados adicionales a las movilizaciones. Además, se anticipan posibles cierres en aduanas fronterizas del norte del país, aunque no se especifican cuáles ni los horarios previstos.

Las organizaciones convocantes

Según el documento, las agrupaciones que organizan las manifestaciones son el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), el Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC).

Los transportistas denuncian que la delincuencia común y organizada, la extorsión y la corrupción policiaca en los tres niveles de gobierno representan un riesgo permanente, especialmente en carretera, por lo que demandan mayor seguridad.

Los movimientos campesinos que participarán en el megabloqueo solicitan que el Estado mexicano reconozca y fortalezca la agricultura nacional; que los granos queden fuera de la revisión del T-MEC; la creación de una banca de desarrollo exclusiva para el campo, y la publicación de precios de garantía para toda la producción agrícola.

¿Qué Estados Serán Los Afectados? Carreteras y estados confirmados

Las autopistas con anuncios de bloqueo incluyen las vías México-Toluca, México-Querétaro, México-Pachuca, México-Puebla, México-Cuernavaca y México-Cuernavaca-Acapulco, que conectan la capital con diversos estados del centro del país.

El comunicado enumera 24 entidades donde se prevén manifestaciones:

San Luis Potosí

Sinaloa

Chihuahua

Ciudad de México

Sonora

Zacatecas

Aguascalientes

Tamaulipas

Veracruz

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Baja California

Colima

Nayarit

