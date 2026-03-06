Quinto Día de Protestas en Morelos por Desaparición de Estudiantes de la UAEM

Este viernes, 6 de marzo de 2026, estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UEAM) y de otros planteles educativos salieron a las calles de Morelos, por quinto día consecutivo, por las desapariciones y feminicidios de sus compañeras.

En Cuernavaca, estudiantes de la Cruz Roja realizaron una breve marcha desde su plantel educativo en Plan de Ayala, hacia la Glorieta de la Luna, para exigir un alto a la violencia contra sus compañeras.

Memoral para Kimberly Joselín y Karol Toledo

Al regresar a su plantel, los estudiantes instalaron un memorial para Kimberly Joselín Ramos Beltrán, y para Karol Toledo Gómez, quienes desaparecieron y fueron halladas sin vida a tan solo días de diferencia.

Cabe destacra, que este viernes, la Fiscalía de Morelos publicó la ficha de búsqueda de Alondra María Stephanye Contreras Galarza, de 18 años, también estudiante de la UAEM, quien fue vista por última vez el 5 de marzo, en Cuernavaca.

#FiscaliaMorelos activa #ProtocoloAlbaMorelos para la búsqueda y localización de ALONDRA MARÍA STEPHANYE CONTRERAS GALARZA de 18 años de edad. pic.twitter.com/mjM3p2KwOm — FISCALIA MORELOS (@Fiscalia_Mor) March 6, 2026

Con información de N+

